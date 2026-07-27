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Kaynak: AA

Tekirdağ’da hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere milyonlarca liralık idari yaptırım uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

29 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Çevre denetimleri kapsamında hava kirliliğine ilişkin yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 işletme hakkında işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda işletmelere toplam 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası kesildi.

12 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Yapılan kontrollerde çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Yetkililer, hava kalitesinin korunması ve vatandaşların sağlığının güvence altına alınması amacıyla çevre denetimlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tekirdağ’da çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin, hava kirliliğine neden olabilecek faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.