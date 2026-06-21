Kaynak: İHA

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Tekirdağ’daki tarım arazilerinde hasat dönemi hareketliliği yaşanıyor. Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri olan bölgede çiftçiler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için ürünlerini toplamaya başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi’nde başlayan arpa hasadında biçerdöverler geniş tarım alanlarında mesai yapıyor.

Drone ile görüntülenen hasat çalışmaları, Trakya’nın verimli ovalarında uzanan altın sarısı başakların oluşturduğu etkileyici manzarayı ortaya koydu. Bir yandan arpa hasadı sürerken diğer yandan üreticiler de tarlalardaki verim ve kalite durumunu yakından takip ediyor. Çiftçiler, kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşen yağışların ürün gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek bu sezonun geçen yıllara göre daha verimli geçmesini beklediklerini ifade ediyor.

Yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü

Ortaca Mahallesi’nde üretim yapan çiftçilerden Gürol Bayrak, hasat sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi. Bayrak, 2026 sezonunun ilk arpa hasatlarında sona yaklaşıldığını belirterek, yağışların verim üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu dile getirdi. Bölgede dekara alınan ürün miktarının 500 ile 700 kilogram arasında değiştiğini aktaran Bayrak, mevcut verim seviyelerinin üreticileri memnun ettiğini kaydetti. Arpa hasadının yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacağını ifade eden Bayrak, ardından buğday hasadına geçileceğini ve bölgedeki hasat çalışmalarının 20-25 gün içerisinde sona ereceğini söyledi.

140 bin tonluk rekolte hedefi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy da il genelinde yaklaşık 200 bin dekarlık alanda arpa ekimi yapıldığını açıkladı. Aksoy, bu sezon yaklaşık 140 bin ton ürün elde edilmesinin beklendiğini belirterek, yağışların olumlu seyri sayesinde dekara ortalama 650-700 kilogram verim öngörüldüğünü ifade etti. Arpa fiyatlarının kilogram başına 12-12,5 lira seviyelerinde işlem gördüğünü aktaran Aksoy, hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesini temenni etti.

Gözler buğday hasadına çevrildi

Arpa hasadının tamamlanmasının ardından bölgede buğday hasadı başlayacak. Tekirdağ genelinde geniş tarım alanlarında devam edecek hasat döneminde üreticiler, hem ürün miktarının hem de kalite seviyesinin beklentileri karşılamasını umut ediyor. Çiftçiler sezonun sorunsuz ve bereketli geçmesini dilerken, önümüzdeki haftalarda hasat çalışmalarının daha da yoğunlaşması bekleniyor.