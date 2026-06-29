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Kaynak: AA

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte il genelinde çok sayıda tarla yangını yaşanırken, yangınlarda özellikle biçilmemiş buğday ve kanola ekili alanlar zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin alınan yangın tedbirlerine eksiksiz uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, hasat döneminin henüz ilk günlerinde olunmasına rağmen il genelinde geniş alanları etkileyen çok sayıda ürün yangınının meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, Tekirdağ Valiliği tarafından uygulanan tedbir ve yasaklara rağmen ihmallerin devam ettiği vurgulandı.

Yangınların yalnızca tarımsal üretime zarar vermediği, aynı zamanda yerleşim alanlarını tehdit ederek can güvenliğini riske attığı ve yaralanmalara yol açabildiği belirtilen açıklamada, denetimlerin en üst seviyede sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlemlerin uygulandığını, soruşturmaların Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlardan ve üreticilerden, yangına neden olabilecek ihmallerden kaçınmaları, tarım arazileri ile yerleşim yerlerini tehdit eden yasaklı faaliyetlere karşı duyarlı davranmaları istendi.