Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Derinyol 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Çobançeşme kavşağı yönünden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Sezer E.’nin kullandığı ticari taksi, karşı yönden gelen panelvan minibüse yol verdi. Bu sırada panelvan minibüsün arkasında takılı harç karma makinesi, bordür taşına takılarak taksinin üzerine devrildi. Kaza sonrası hafif yaralanan taksi şoförü Sezer E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Devrilen harç karma makinesi kepçe vasıtasıyla kaldırıldı.
Tekirdağ'da harç karma makinesi, taksinin üzerine devrildi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ticari taksinin yol verdiği panelvan minibüsün arkasında takılı harç karma makinesi, taksinin üzerine devrildi. Taksi şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak: İHA
