Marmara Ereğlisi jandarma ekipleri, gece saatlerinde Çeşmeli - Türkgücü yolu üzerinde trafik ve asayiş denetimi yaptı. Çevirmeye giren bir otomobil jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri apar topar kaçan otomobilin peşine düştü.

Tekirdağ'da geceyi hareketlendiren takip: Kaçışın sonu ağır bilanço ile bitti - Resim : 1

Kilometrelerce süren kovalamaca Çorlu Havuzlar Mahallesi girişinde son buldu. Jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu İsmetpaşa Bulvarı’nda yakalanan otomobilin sürücüsüne Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerince işlem yapıldı.

Tekirdağ'da geceyi hareketlendiren takip: Kaçışın sonu ağır bilanço ile bitti - Resim : 2

Yapılan kontrollerde yasal sınırın altında alkollü çıkan sürücü A.D.’ye ‘dur’ ihtarına uymamaktan 240 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine 40 bin lira ceza kesilirken, arabası da 60 gün trafikten men edildi. Otomobil daha sonra çekici vasıtasıyla Avcı Oto yedi emin otoparkına kaldırıldı.

Trafik denetiminde film gibi olay! Polisi vale zannedilince gerçek ortaya çıktıTrafik denetiminde film gibi olay! Polisi vale zannedilince gerçek ortaya çıktıGündem


Öte yandan sürücünün kaçmasına tepki gösteren araç sahibi, "Ben sana kaçma diye kaç oldu söyledim. Devletten kaçılır mı yahu? Devletten kaçamazsın" diye konuştu.