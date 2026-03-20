Kent genelinde yüksek rakımlı bölgelerde görülen kar yağışı, doğa manzarasını kışa çevirirken, Ganos Dağı etekleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, karın keyfini çıkarmak için bölgeye akın etti. Çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar kar topu oynayıp yürüyüş yaptı.

İzmir’den ailesiyle bayramlaşmak için gelen Tuncay Sakallı da kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, “İzmir’de kar yok. Buraya gelirken hava durumuna baktık, soğuk ve fırtınalı hava bekliyorduk ama aksine çok güzel bir hava var. Kar yağışı çok keyifli” dedi.

Bölgede hissedilen hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü öğrenilirken, kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğü bildirildi.