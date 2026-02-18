Tekirdağ'da fırtına: Eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ’da etkili olan şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın yer yer 50 kilometreye ulaştığı kentte balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı’nda ise planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

BALIKÇILAR TEKNELERİ BARINAĞA ÇEKTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Tekirdağ'da, gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Hızı yer yer 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

Marmaraereğlisi ilçesinde de balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamadı. Teknelerini barınağa çeken balıkçılar, fırtınanın geçmesini bekliyor.