Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Mimar Sinan Caddesi Sarılar Mahallesi girişinde meydana geldi. Sarılar yönüne seyreden Batu S. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, sollamaya çıktığı sırada karşı yönden gelen Hacı Ali S. yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Batu S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.