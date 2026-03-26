Tekirdağ’da down sendromlu çocuklar yüzme yarışında kıyasıya mücadele etti; Etkinlik sonunda yarışlara katılan 10 down sendromlu çocuğa madalyaları takdim edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, yaptığı açıklamada, özel çocukların parkuru başarıyla tamamladığını belirtti. Bulut, bu tür organizasyonların çocukların özgüvenini artırdığını ifade ederek, "Bu yarış hem motivasyon hem de sosyal gelişim açısından çok değerli. Etkinlik, çocukların hayatına olumlu katkı sağlıyor. Bu tür organizasyonları çoğaltmayı hedefliyoruz." dedi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, çocukların yarış sırasında çok mutlu olduğunu ve unutulmaz anlar yaşadıklarını söyledi. Yarışmacılardan Oğuzhan Ayas ise madalya almanın gurur verici olduğunu ve yüzmede her zaman kendini geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.