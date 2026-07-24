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Kaynak: İHA

Tekirdağ genelinde yaşanan dolu yağışının ekili arazilerde yol açtığı olumsuz etkileri belirlemek amacıyla yürütülen saha taramaları aralıksız devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik personelle birlikte Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Ferhadanlı ile Ahmedikli mahallelerini ziyaret ederek olumsuz hava koşullarından etkilenen çiftçilerle buluştu.

Saha ziyaretleri sırasında özellikle yağıştan etkilenen ayçiçeği, karpuz ve hububat dikili alanlarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Uzman ekip, ürünlerde oluşan zararın boyutunu yerinde gözlemlerken, bölge üreticilerinden kayıplara dair ayrıntılı bilgi topladı.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini sunan İl Müdürü Mehmet Aksoy, incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Görevli teknik personel ise üretici vatandaşlara tespit süreçleri ve bundan sonra izlenecek adımlar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam edebilmesi adına sahadaki değerlendirme faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini bildirdi.