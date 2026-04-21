15-22 Nisan Turizm Haftası kutlamaları, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde anlamlı bir farkındalık çalışmasına sahne oldu. Denizlerin korunması ve çevre bilincinin toplum geneline yayılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, mavi suların altı mercek altına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman dalgıçlar, Süleymanpaşa sahilinde yaklaşık bir saat süren kapsamlı bir dalış gerçekleştirdi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarının da güvenlik desteği verdiği çalışmada, deniz tabanı santim santim tarandı. Genelde yoğun kirlilik beklenen bu tür etkinliklerin aksine, dalgıçlar yüzeye çıktığında ellerinde sadece iki küçük poşet çöp vardı.

Deniz dibinin bu denli temiz olması ve herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmaması, Marmara Denizi’nin korunması adına umut verici bir tablo olarak nitelendirildi. Etkinlikte konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, turizmle çevrenin ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hafta boyunca kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle turizmin önemine vurgu yapıyoruz. Ancak denizlerimizin temizliği bizim için hayati bir mesele. Toplumda bu bilinci canlı tutmak zorundayız. Çevremizi korumak sadece bir görev değil, yarınlarımıza olan borcumuzdur."

Turizm yetkilileri, Tekirdağ sahilindeki bu temiz görüntünün kent turizmine pozitif yansıyacağını belirterek, denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.