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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk ve kadın odaklı, geleceği önceleyen vizyonunun en somut örneklerinden biri olan “TEK Çocuk Yuvamız Gündüz Bakımevi” projesi kapsamında yapımı devam eden Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi hızla yükseliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, gerçek belediyeciliğin vatandaşların hayatına dokunmaktan geçtiğini vurgulayarak, “Bir şehir ancak çocuklarına güvenli bir hayat sunuyor, ailelerin yükünü hafifletiyor ve kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer almasının önünü açıyorsa güçlüdür.” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇAĞDAŞ BİR YUVA

Şarköy ve Muratlı’da hizmete açılan gündüz bakımevlerinin ardından Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi’nde çalışmalar yüzde 50 seviyesine ulaştı.

Toplam bin 567 metrekarelik yapı alanına sahip olan TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi, çocukların gelişim ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı. Bakımevinde iki atölye, dört etkinlik alanı, dört uyku odası, jimnastik salonu, yemekhane ve revirin yanı sıra rehberlik, müdür ve öğretmen odaları yer alacak.

CANDAN BAŞKAN: “HER ÇOCUK İÇİN AYNI ÖZEN, AYNI İMKÂN”

Tekirdağ’ın her ilçesinde çocukların eşit imkânlara ulaşmasını hedeflediklerini belirten Candan Başkan, “TEK Çocuk Yuvamız Gündüz Bakımevi projemiz ile Tekirdağ’ımızda yaşayan her çocuğa hizmet edecek çağdaş bir eğitim yuvası oluşturuyoruz. ‘11 İlçeye 11 Gündüz Bakımevi’ hedefiyle çıktığımız bu yolda, her çocuğumuzun aynı özenle ve aynı nitelikli imkânlarla buluşmasını istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yaptığımız her yatırımı Tekirdağ’ın geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.” dedi.

“GÜÇLÜ ŞEHİR, GÜÇLÜ AİLELERLE MÜMKÜN”

Başkan Candan Yüceer, vatandaşların ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı temel ilke olarak benimsediklerine dikkat çekerek, “Bir şehir ancak çocuklarına güvenli bir hayat sunuyor, ailelerin yükünü hafifletiyor ve kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer almasının önünü açıyorsa güçlüdür. Bizim belediyecilik anlayışımız tam olarak budur: Vatandaşımızın hayatına dokunmak, ihtiyaç duyduğu anda yanında olmak.” diye konuştu.

“AİLELERİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ”

Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, çocukların ise nitelikli bir ortamda gelişebileceği yuvalar oluşturduklarını ifade eden Candan Başkan,

“Özellikle dar gelirli ailelerimize destek olurken kadınlarımızın üzerindeki çocuk bakım yükünü hafifletecek, çalışma ve sosyal hayata daha güçlü katılmalarına katkı sağlayacağız. Çocuklarımız için güvenli yarınları, kadınlarımız için daha güçlü bir yaşamı hep birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.