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Kaynak: Haber Merkezi



Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ’da çevresel gürültünün etkin şekilde yönetilmesi, halkın yaşam konforunun artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve gürültü şikâyetlerine daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çevresel sorunları en aza indirerek Tekirdağ’ın daha sağlıklı bir geleceğe taşınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik çalışmaları ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başlatılan işbirliği toplantısının gündemi ‘gürültü’ oldu.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, çevresel gürültü konusunda yetki devri bulunan Çorlu ve Çerkezköy dışındaki dokuz ilçe belediyesinden zabıta ve ruhsat birimlerinin yanı sıra sahada görev yapan personel katıldı.

SAHADAKİ DENEYİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresel gürültü yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar, uygulamalar ve süreçlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ardından ilçe belediyelerinde görev yapan personel, sahada karşılaştıkları durumları, farklı nitelikteki gürültü şikâyetlerine ilişkin deneyimlerini ve çözüm bekleyen konuları paylaşarak görüş alışverişinde bulundu.

GÜRÜLTÜ DENETİMLERİ VE İZİN SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, gürültü şikâyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi sırasında karşılaşılan konular, müzik yayın izin belgeleri ve

ruhsatlandırma süreçleri, gürültü ölçümleri ve teknik değerlendirmeler ile farklı işletme türlerine yönelik uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Sahada karşılaşılan farklı durumlara yönelik ortak yaklaşım geliştirilmesi ve uygulamada koordinasyonun artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

DAHA ETKİN VE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN ORTAK HAREKET

Toplantıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilerek çevresel gürültü kaynaklı şikâyetlere daha etkin ve hızlı müdahale edilmesi amaçlandı.

Vatandaşların yaşam kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların ortak bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği vurgulandı.