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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacını karşılamada büyük pay sahibi olan ayçiçeği üretimiyle tarım arazilerini adeta bir açık hava tablosuna dönüştürdü. Bölgede "sarı gelin" lakabıyla anılan ayçiçeklerinin çiçek açması, kilometrelerce uzanan tarlaları sarının en canlı tonlarıyla kaplarken üreticilerin de beklentisini artırdı.

Yaz döneminin gelmesiyle rengarenk bir görünüme kavuşan ve yol hatları boyunca uzanan tarım alanları, insansız hava araçlarıyla havadan görüntülendiğinde kartpostalları aratmayan manzaralar sundu.

Ülke genelindeki bitkisel yağ arzı için hayati bir değere sahip olan ayçiçeği, Trakya bölgesindeki tarımsal faaliyetlerin en önemli parçasını oluşturuyor. Çiftçiler, bitkinin gelişim sürecinde en hassas evre olan çiçeklenmenin ardından hava koşullarının normal seyretmesi durumunda yüksek verimli bir toplama dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Bölgede yürütülen planlamalar kapsamında, iklim şartlarının elverişli devam etmesi halinde yaklaşık 400 bin ton rekolteye ulaşılması amaçlanıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, mevcut üretim sürecine dair yaptığı değerlendirmede çiçeklenme aşamasının tarımsal verimlilikteki kritik rolüne dikkat çekti. Aksoy, şu bilgileri paylaştı:

"İlimizde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Şu an tarlalarda genel görünüm sevindirici. Üreticilerimizin sezon sonuna kadar gerekli bakım çalışmalarını aksatmamaları büyük önem taşıyor. Mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyoruz."