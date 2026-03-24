Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bal üretimini artırmak ve arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Arıcılık Malzeme Desteği Projesi kapsamında üreticilere ekipman dağıtımı gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde gerçekleştirilen dağıtım programında 674 arı yetiştiricisine temel koruyucu ve kontrol ekipmanları dağıtıldı.

DAİRE BAŞKANI DR. ULAŞ AY: “731 ARI YETİŞTİRİCİMİZ AKTİF OLARAK FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR”

Dağıtım programında konuşan Daire Başkanı Dr. Ulaş Ay, Tekirdağ’da arıcılık faaliyetlerinin üç birlik bünyesinde sürdürüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

“Tekirdağ’da arıcılık faaliyetlerini sürdüren üç birlik bulunmaktadır. Bunlar; Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği ve Muratlı Bal Üreticileri Birliği’dir. Bu birliklere üye 731 arı yetiştiricimiz aktif olarak faaliyet göstermektedir. İl genelinde yaklaşık 68 bin kovanımız bulunmakta olup, kovan başına 15-20 kilogram verim alınmaktadır.”

ARI KEKİ VE FONDAN ŞEKER DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Daire Başkanı Ay, Arı Yaşam Gücü Projesi kapsamında da arı keki ve fondan şeker dağıtımının devam edeceğini söyledi.

Daire Başkanı Ay, “2025 yılı içerisinde 675 arı yetiştiricimize 161 bin 520 kilogram arı keki ve 80 bin 760 kilogram fondan şeker dağıtımı gerçekleştirdik. Arı Yaşam Gücü Projesi kapsamında bu yıl da arı keki ve fondan şeker desteğimiz devam edecektir.” diye konuştu.

674 ARI YETİŞTİRİCİSİNE EKİPMAN DESTEĞİ

Dr. Ulaş Ay, sözlerini şöyle noktaladı: “Bugün arı yetiştiricilerimize temel koruyucu ve kontrol ekipmanları dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Programın ilimiz ve ülkemiz arıcılığı için hayırlı olmasını diliyor, başta Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Program kapsamında 674 arı yetiştiricisine, maliyetinin yüzde 50’si Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan maske, eldiven ve körükten oluşan temel arıcılık ekipmanları dağıtıldı.