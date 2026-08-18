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Kaynak: İHA

Tekirdağ sınırları içerisindeki Kapaklı ile Saray ilçelerinin arasında yer alan Bozoba bölgesindeki boş bir alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte alevler geniş bir sahaya yayıldı.

Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesiyle bölgeye her iki ilçeden de çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Alevlerin boyutunun büyümesi üzerine, söndürme faaliyetlerine bölge sakinleri de traktörleriyle dahil oldu.

İş makineleri ve vatandaşların desteğiyle yürütülen yoğun müdahale neticesinde yangın, civardaki konutlara intikal etmeden tamamen kontrol altına alındı.