Kaza, Seymen Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Barış Sarp Karaca’nın kullandığı motosiklet, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği kontrolde Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından yapılan incelemede kamyon sürücüsünün aracıyla olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Karaca’nın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması amacıyla çalışma