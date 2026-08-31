Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi Sistemkent 4 bölgesinde yaklaşık 30 yıldır yaşanan içme suyu sorununu, vatandaşların Halk Günü Buluşması’nda ilettiği talebin ardından yalnızca 1 hafta içerisinde çözüme kavuşturdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bölgeye toplam 2 bin 200 metre yeni içme suyu hattı kazandırıldı.

VATANDAŞ İSTEDİ, CANDAN BAŞKAN TALİMATI VERDİ

Candan Başkan’ın vatandaşların talep ve sorunlarını doğrudan dinlediği Halk Günü Buluşmaları, kentte yaşanan sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasına da katkı sağlıyor. Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Mahalle Muhtarı Uğur Üstün ve bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yüceer, Sistemkent 4 bölgesinde uzun yıllardır yaşanan su sorununu vatandaşlardan dinledi.

Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve mevcut kaynağın yetersiz kalması nedeniyle uzun süreli kesintilerin yaşandığı bölgedeki sorunun kalıcı olarak çözülmesi için Candan Başkan’ın talimatıyla TESKİ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

TESKİ EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ MESAİ YAPTI

TESKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla Sistemkent 4 bölgesinin su temininde önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce Çorlu Yenice Mahallesi üzerinden sağlanan su temini, bu bağlantıdan ayrılarak Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi Sistemkent 3 bölgesinde bulunan mevcut şebeke hattına bağlandı.

Çalışmalar kapsamında 3712. Sokak boyunca yaklaşık 1.600 metre uzunluğunda ve 110 milimetre çapında yeni içme suyu hattı döşendi. 3772, 3720, 3719, 3717, 3715 ve 3711. sokakların bağlantıları ise ana hattan alınan bağlantılarla yaklaşık 600 metre uzunluğunda ve 90 milimetre çapında yeni içme suyu hatları ile sağlandı.

Toplam 2 bin 200 metre yeni içme suyu hattının devreye alınmasıyla birlikte bölgenin su altyapısı güçlendirildi. Böylece yaklaşık 30 yıldır özellikle yaz aylarında yaşanan uzun süreli su kesintileri sona erdirilerek vatandaşların daha güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimi sağlandı.

CANDAN BAŞKAN: “HEMŞEHRİLERİMİZİN SESİNE KULAK VERİYORUZ”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi ziyaret eden Candan Başkan, gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Uğur Üstün ve bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yüceer, vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemenin ve sorunlara hızlı çözümler üretmenin önemine dikkat çekerek, “Halk Günü Buluşmalarımızda hemşehrilerimizin taleplerini doğrudan dinliyor, çözüm için gereken adımları hızla atıyoruz. Bahçelievler Mahallemizde yaklaşık 30 yıldır yaşanan su sorununu da vatandaşlarımızın talebi üzerine ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yalnızca 1 hafta içerisinde çözüme kavuşturduk. Tekirdağ’ımızın her noktasında güçlü, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma, vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlendiği ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla kısa sürede karşılık bulduğu çalışmaların bir örneği oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli ve kesintisiz suya erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.