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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Mazot desteğinden suvat yapımına, fide desteğinden yem desteğine kadar üreticilerin ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarla yollarında gerçekleştirdiği bakım, düzenleme ve genişletme çalışmalarıyla da üreticilerin yanında oldu.

Hasat döneminde üreticilerin tarlalarına daha güvenli, konforlu ve kolay ulaşabilmesi amacıyla kırsal mahallelerde yürütülen tarla yolu bakım, düzenleme ve genişletme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

286 KIRSAL MAHALLEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle hasat döneminde yoğun olarak kullanılan tarla yollarında tesviye, düzenleme ve yol genişletme çalışmaları 286 kırsal mahallede tamamlandı.

Kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalar sayesinde üreticilerin tarım arazilerine ulaşımı daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, tarımsal üretimin kesintisiz şekilde sürdürülmesine de katkı sağlandı.

HEM GÜVENLİK HEM TASARRUF SAĞLANDI

Greyder ve iş makineleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında tarla yolları iyileştirilerek ulaşım standartları yükseltildi. Yapılan düzenlemelerle yol kaynaklı riskler en aza indirilirken, üreticilerin tarlalarına daha hızlı ve güvenli ulaşmaları sağlandı. Daha elverişli ulaşım koşulları sayesinde yakıt tüketimi azaltılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sunuldu.

ALIN TERİNE DEĞER KATAN DESTEK

Tarımsal üretimi güçlendiren her yatırımın Tekirdağ’ın geleceğine yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Üreticilerimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını alabilmesi için hangi projeyle, hangi destekle yanlarında olmamız gerekiyorsa yanlarında olmaya devam edeceğiz. Fide, yem, arıcılık ve sebzecilik desteklerimiz sürüyor. Kuraklığa karşı daha az su isteyen ürünleri destekliyor, tarla yolları, su depoları ve sulama altyapılarıyla üretimin önünü açıyoruz. Üreten her hemşehrimizin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki üretim sezonunda da üreticilerin tarlalarına güvenli, konforlu ve kolay ulaşımını sağlamak, hasatlarını zamanında gerçekleştirebilmelerine katkı sunmak amacıyla tarla yolu düzenleme çalışmalarına devam edecek