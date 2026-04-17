

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Yaz döneminin yaklaşması ve havaların ısınma dönemine girmesi ile birlikte boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi, yüzme alanlarında uyulacak kuralların belirlenmesi, suda boğulma olaylarının analizlerinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, plaj denetimlerinin değerlendirilmesi ve ilgili diğer hususların görüşülmesi amacıyla “Plajlarda Yaz Tedbirleri” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Sahil Güvenlik karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı ve ilgili kurum müdürleri katılmıştır.