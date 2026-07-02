Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında, halk dilinde "pusula denizanası" adıyla anılan kahverengi denizanaları ortaya çıktı. Sahil şeridinde, deniz yüzeyine yakın noktalarda hareket eden bu canlıların yer yer gruplar halinde kümelendiği fark edildi.

Marmara Denizi'nin kıyı şeridinde dikkat çeken bir yoğunluğa ulaşan denizanaları, sahilde görsel bir hareketlilik oluşturdu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar; bu özel türün mevsimsel su sıcaklığı değişimleri ve deniz akıntılarının yön değiştirmesi gibi faktörlere bağlı olarak dönemsel olarak kıyılara yaklaşabileceğini ifade ediyor.

Zehirli türler kategorisinde yer alan kahverengi pusula denizanalarının, insan teniyle temas etmesi durumunda ciltte şiddetli yanma, kızarıklık, kaşıntı ve tahriş gibi olumsuz reaksiyonlara sebebiyet verdiği biliniyor.

Bu doğrultuda, Süleymanpaşa sahilinde denize giren vatandaşların denizanalarından uzak durmaları, olası bir temas durumunda ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri öneriliyor.