Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu’na seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Çetin’in bu önemli göreve seçilmesi, yerel yönetimlerde katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BAŞKAN VOLKAN NALLAR TEBRİK ETTİ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Hülya Çetin’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Nallar, yaptığı açıklamada kent konseylerinin yerel demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

BAŞKAN NALLAR’IN MESAJI

Başkan Nallar mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu’na seçilen Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanımız Sayın Hülya Çetin’i tebrik ediyorum. Sayın Çetin’in kent konseyleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.