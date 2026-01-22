

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklara özel olarak düzenlenen Sömestr Şenliği, birbirinden renkli sahne gösterileri, eğitici ve eğlenceli atölyeleriyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki şenlik alanını dolduran çocuklar, sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor.



BAŞKAN NALLAR ÇOCUKLARIN TATİL NEŞESİNE ORTAK OLDU



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şenliğin ilk iki gününde çocukları yalnız bırakmadı. Hem atölyelere hem de sahne gösterilerine katılan Nallar, miniklerin tatil neşesine ortak oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da Başkan Nallar’a eşlik etti.



“HENÜZ GELMEMİŞ OLAN ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ”



Şenliğin tüm neşesi ve coşkusuyla sürdüğünü ifade eden Başkan Nallar, henüz katılamayan çocuklar için eğlencenin devam ettiğini belirterek tüm çocukları Sömestr Şenliği’ne davet etti. Nallar, “Çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için organize ettiğimiz Sömestr Şenliğimiz tüm neşesi ve coşkusuyla devam ediyor. Başkan Yardımcımız Emin Benan Utku ile şenliğimizi ziyaret ettik, Bubble Show sahne gösterisi ve atölyelerimizde tatilin keyfini çıkaran çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk. Hala gelmemiş olanlar için eğlence fırsatı kaçmış değil, 23 Ocak Cuma gününe kadar tüm çocuklarımızı şenliğimize bekliyoruz,” diye konuştu.



Süleymanpaşa Belediyesi Sömestr Şenliği, 23 Ocak Cuma günü düzenlenecek gösteriler ve atölyelerle sona erene kadar çocukları ağırlamayı sürdürecektir.