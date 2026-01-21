Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şehrin takımı Tekirdağspor’un Kulübü Başkanı Kazım Yavuz Çiftçi ve yönetim kurulunu ziyaret ederek 2. yarı öncesi “Tam destek” mesajı verdi.



Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ile birlikte Tekirdağspor Yönetim Kurulu toplantısına katılan Başkan Volkan Nallar Tekirdağspor’un geleceği için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini belirterek takımın arkasında olduğunu vurguladı.



Gerçekleştirilen toplantının ardından Tekirdağspor’un geleceği olan alt yapı takımları U15, U16 ve U17 takımlarını da ziyaret eden Başkan Nallar, gençlerle sohbet edip takımların genel durumu hakkında altyapı hocaları ile görüş alışverişinde bulundu.



VOLKAN NALLAR: “TEKİRDAĞSPOR HAK ETTİĞİ YERLERE GELECEK”



Gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; “Şehrimizin takımı Tekirdağspor’un durum değerlendirmesi, yapabileceğimiz destekler ve ikinci yarı planlaması ile ilgili Tekirdağspor Kulübü Başkanı Kazım Yavuz Çiftçi ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduk. Hep birlikte Tekirdağspor sevdamızı masaya yatırdık. Tekirdağspor hak ettiği yerlere gelecek. Hep birlikte el ele verip sarı siyahlı bayrağımızı üst liglerde dalgalandıracağız.” dedi.



“KİMSE MERAK ETMESİN TEKİRDAĞSPOR’UN GELECEĞİ EMİN ELLERDE”



Tekirdağ’ın geleceği genç oyuncuları da değerlendiren Başkan Nallar; “Ben de Tekirdağspor’un her kademesinde top koşturdum. Bu formanın başarısı için ter akıttım. Genç kardeşlerimiz bu şehrin geleceği. Tekirdağspor onlarla var olacak. Kimse merak etmesin Tekirdağspor’un geleceği emin ellerde.” şeklinde konuştu.



“ALTYAPISIYLA, OYUNCUSUYLA, TEKNİK EKİBİYLE, YÖNETİMİYLE, TARAFTARI İLE BİR BÜTÜN OLMA ZAMANI”



Sarı siyahlı renklere gönül vermiş Tekirdağlılara da seslenen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; “Takımımız zor şartlarda mücadele ediyor. Bizler bu şartları olumlu hale çevirmek için uğraşıyoruz. Değerli Tekirdağspor Kulübü Başkanı Kazım Yavuz Çiftçi ve değerli yönetim kurulu üyelerine inancımız tam. Şimdi sıra taraftarımızda. Sezonun ikinci yarısında bambaşka bir Tekirdağspor izleyeceğiz. Tekirdağspor eski günlerine dönecek. Altyapısıyla, oyuncusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle, taraftarı ile bir bütün olma zamanı. O sene bu sene!” ifadelerini kullandı.