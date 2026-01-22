

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ





Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 11 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkârları Esnaf Odası Genel Kurulu’na katılarak esnafın demokrasi şölenine ortak oldu. Başkan Nallar, genel kurulda yaptığı konuşmada, özellikle Eski Sanayi Sitesi esnafını ilgilendiren kentsel dönüşümle alakalı gündem belirleyecek açıklamalarda bulundu.



GENEL KURULUN HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU



Genel kurulun yeni yönetime, oda üyesi esnafa ve Süleymanpaşa’ya hayırlı olması temennisini paylaşan Başkan Volkan Nallar, esnafın sorunlarını ve taleplerini iyi bildiğini ve süreçleri de yakından takip ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Daha sonra kentsel dönüşüm konusuna değinen Nallar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



BAŞKAN NALLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ GÜNDEM BELİRLEDİ



TOKİ tarafından, geçtiğimiz yıllarda Eski Sanayi Sitesi olarak bilinen alanda faaliyet gösteren dükkânların şehir dışına taşınması amacıyla Karadeniz Mahallesi’nde yeni bir sanayi sitesi inşa edilmeye başlanmıştı.

Bu projeyle ilgili konuşan Başkan Nallar, depremin bu şehrin en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirterek, Süleymanpaşa’nın depremselliği ile ilgili proje geliştirilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Ancak çok daha acil müdahale gerektiren alanlar varken Eski Sanayi Sitesi bölgesinden başlanmasını anlamlı bulmadığını ifade eden Nallar, TOKİ’nin öncelik vermesi gereken konunun tek katlı yapılar yerine yüksek katlı binalar olması gerektiğini vurguladı.



“BİR KARDEŞİNİZ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIM”



Başkan Nallar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak, esnaf bir babanın, dedenin torunu olarak esnafımızın her zaman yanında olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Eski Sanayideki geçmiş dönem başlatılan kentsel dönüşümle alakalı durumun ne olduğunu iyi takip ediyorum. Orada da bütün abilerimin, esnaf arkadaşlarımın yanında olduğumu bildirmek istiyorum. Çarşı merkezinde değerli dükkânlar çünkü. Dükkânlarınızın değerini iyi bilin. Bir kardeşiniz olarak da her zaman yanınızda olacağımı hiçbir zaman unutmayın. Kentsel dönüşümün öncelikle tek katlı yapılardan oluşan sanayi sitesinden değil 5 katlı, 7 katlı apartmanlardan, adeta tabutlarda yaşayan insanların evlerinden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Önce oradan başlarsak ardından sanayi sitesine gelirsek daha da olacağını düşünüyorum.” demiştir.