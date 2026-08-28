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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Geleneksel üzüm hasadından organik pazara, sergilerden Zeytinyağlı Sarma ve Üzümlü Tatlılar Yarışmalarına kadar birçok etkinliğin yer alacağı şenlik, Tekirdağlılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM (Ar-Ge & İnovasyon), Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa hayata geçirdiği Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği, bu yıl da kentin tarımsal zenginliğini ve kültürel mirasını gözler önüne serecek. İki farklı güne ve mekâna yayılan etkinlikler, bereketin ve emeğin kutlamasına sahne olacak.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ ENSTİTÜDE

Şenliğin startı, 27 Ağustos Perşembe günü Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde verilecek. Saat 18.00’de açılış ve protokol konuşmalarıyla başlayacak olan program, 18.30'da bağbozumu etkinliğiyle devam edecek. Katılımcılar saat 19.00'da sergi ziyaretleri ve ikramlarla ağırlanırken, ilk günün coşkusu saat 19.30'da düzenlenecek konserle taçlanacak.

ORGANİK PAZAR VE YEMEK YARIŞMALARI HEYECAN KATACAK

Şenliğin ikinci ayağı ise 2 Eylül Çarşamba günü Hasan Ali Yücel Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak olan Yöresel Organik Pazar'da, bölgenin en taze ve doğal ürünleri vatandaşlarla buluşacak.

Günün en heyecanlı etkinliği ise saat 17.00'de başlayacak olan “Üzüm Bağından Sofraya” temalı Zeytinyağlı Sarma ve Üzümlü Tatlılar Yarışmaları olacak. En lezzetli sarmaların ve üzümlü tatlıların yarışacağı bu özel etkinlikler için başvurular 10.00 - 15.30 saatleri arasında etkinlik alanında kabul edilecek. Üzümlü Tatlılar kategorisinde yarışmacılar üzüm ve üzümden elde edilen tüm ürünleri kullanarak hazırlayacakları tatlılarla birincilik mücadelesi verecek. Yarışmacıların, hazırladıkları yemekleri en geç saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri gerekecek.

BAŞKAN NALLAR VE ENSTİTÜ MÜDÜRÜ KİRACI’DAN DAVET

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, toprağın bereketini hep birlikte paylaşmak ve bu kültürel coşkuya ortak olmak üzere tüm vatandaşları Bağ Bozumu Şenliği'ne davet etti.