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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2026-2027 sanat sezonunun ilk oyununu “Rumuz Goncagül” ile sahneledi. Oktay Arayıcı’nın yazdığı, Murat Karasu’nun yönettiği oyun, Yılmaz İçöz Sahnesi’nde gerçekleştirilen prömiyerle tiyatroseverlerle buluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2026-2027 sanat sezonuna “Rumuz Goncagül” oyunuyla merhaba dedi. 8 Ekim Perşembe günü Yılmaz İçöz Sahnesi’nde gerçekleştirilen prömiyerle sezonun ilk perdesi açılırken oyun, gündelik hayatın içinden beslenen hikâyesi ve ince mizahıyla sahneye taşındı.

BİR GAZETE İLANIYLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Bir gazete ilanından yola çıkarak aile, mülkiyet, geçim sıkıntısı ve toplumsal çelişkileri ele alan “Rumuz Goncagül”, İnsaf Hanım ve kızı Gülsün’ün trajikomik hikâyesini anlatıyor. Hayatlarını değiştirme umuduyla bir gazete ilanına tutunan anne ve kızın yaşadıkları üzerinden ilerleyen eser, toplumsal yapıyı ve bu yapının şekillendirdiği kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir anlatımla sorguluyor.

İnsan ilişkilerindeki çelişkileri, ekonomik güçlükleri ve toplumsal beklentileri ele alan oyun, izleyiciyi hem düşündüren hem de güldüren anlatımıyla öne çıkıyor. Klasikleşmiş eserler arasında yer alan “Rumuz Goncagül”, gündelik yaşamdan tanıdık kesitleri sahneye taşıyarak güncelliğini koruyan meseleleri tiyatronun diliyle yeniden yorumluyor.

Oyunun prömiyerinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, yönetmen Murat Karasu’ya plaket takdim etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sanat sezonunda da kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı, tiyatroseverleri farklı hikâyeler ve eserlerle buluşturmayı sürdürüyor.