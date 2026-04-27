Tekirdağ’da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaşanan olayda, randevu nedeniyle çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüştü.

DOKTORA MÜDAHALE İDDİASI

İddiaya göre, hastasıyla birlikte hastaneye gelen Ç.K., randevusu olmadan muayene talebinde bulundu. Bu nedenle Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüphelinin doktora fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

HASTANE PERSONELİ ARAYA GİRDİ

Olayı fark eden hastane çalışanları duruma müdahale ederken, güvenlik güçlerine haber verildi. Darp edilen doktor, hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ç.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.