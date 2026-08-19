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Kaynak: İHA

Tekirdağ ve çevresindeki sık ağaçlık bölgelerde faaliyete geçirilen gizli kameralar, bölgenin gizli kalmış faunasını belgelemeyi başardı. Cihazların kaydettiği anlarda, bölgede görülmesi oldukça zor olan dağ kedisinin varlığı öne çıkarken; kara leylek, tilki ve yaban domuzu gruplarının doğal ortamlarındaki davranışları da detaylıca kayıt altına alındı.

Trakya coğrafyasının ekolojik yapısını yakından takip eden doğasever Erim Başkütük, bölge faunasının tespiti ve korunması amacıyla yürüttüğü saha incelemelerine devam ediyor. Elde edilen son veriler; Trakya’nın yalnızca sanayi, tarım veya yerleşim yerlerinden ibaret olmadığını, aksine zengin türlere barınak sağlayan kritik bir ekosistem barındırdığını kanıtlıyor.

Yürüttüğü takip ve belgeleme faaliyetlerine dair açıklamalarda bulunan Erim Başkütük, şu ifadeleri kullandı:

"Trakya Bölgesi'nde uzun süredir yaban hayatı gözlemi yapıyorum. Amacımız, bölgemizdeki yaban hayvanlarının yaşam alanlarını ve popülasyonlarını gözlemleyerek kayıt altına almak. Aynı zamanda insanların, yanı başımızdaki bu doğal zenginliğin farkına varmasını ve yaban hayatının korunmasına katkı sağlamasını istiyoruz. Fotokapanlardan elde ettiğimiz görüntüler de bölgemizde hâlâ çok değerli bir yaban hayatının bulunduğunu gösteriyor."