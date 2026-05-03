Tekirdağ’da müstehcen yayın yapanların erkekleri ‘VIP oda’ adıyla görüntülü görüşmeye yönlendirdiği ve şantajla para topladığı iddiasıyla ilgili 11 kişi tutuklandı.

Diken'de yer alan habere göre, Tekirdağ başsavcılığının başlattığı soruşturmada polis sosyal medyada müstehcen yayın yapanların, erkeklerin ‘VIP oda’ adıyla görüntülü görüşmeye yönlendirdiğini belirledi. Şüphelilerin görüşmeleri kaydedip şantaj yoluyla para topladıkları tespit edildi.

PARALAR KRİPTOYA ÇEVRİLDİ

İncelemeye göre şüphelilerin dokuz ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi ortaya çıktı. Paraların kripto paraya çevrildiği öne sürüldü.

Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de operasyon düzenlendi. Çeşitli dijital materyale el konulurken 16 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’a götürülen şüphelilerden 11’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.