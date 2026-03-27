

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter: Daha yaşanabilir bir Marmaraereğlisi için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

İlçemiz genelinde su kanallarında temizlik ve hijyen çalışmalarımızı gerçekleştirerek çevre sağlığını korumaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, yaya güvenliğini önceliğimiz olarak görerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından zamanla yıpranan yaya geçitleri ve trafik işaretlerini yenileyip boyuyoruz.

“Önce yaya” anlayışıyla hem yayalarımızın güvenliğini arttırıyor hem de trafik akışını daha düzenli hale getiriyoruz.” Demiştir.