Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ’ın yaklaşık 135 kilometrelik sahil şeridinde özellikle ilkbahar ve yaz başı dönemlerinde gözlemlenen deniz suyu renk değişimlerinin, yapılan bilimsel değerlendirmelere göre “alg patlaması” (red tide) olarak bilinen doğal bir süreçten kaynaklandığı belirlendi. Uzmanlar, bu olayın geçmiş yıllarda da görüldüğünü ancak son dönemde daha sık ve daha geniş alanlarda etkili olmaya başladığını ifade ediyor.

KİRLİLİK DEĞİL, DOĞAL BİR SÜREÇ

Deniz ekosisteminde doğal olarak bulunan fitoplanktonların (mikroskobik algler), uygun çevresel koşullar altında hızla çoğalmasıyla ortaya çıkan bu durum, su kolonunda renk değişimlerine yol açarak deniz yüzeyinde kahverengi ve kızıl tonların oluşmasına neden oluyor.

SAHİL ŞERİDİ BOYUNCA TAKİP EDİLİYOR

Tekirdağ’ın geniş sahil hattında, rüzgar ve akıntıların etkisiyle bazı bölgelerde daha yoğun görülebilen bu doğa olayı, özellikle sığ ve durgun sularda belirginleşiyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de sahada düzenli incelemelerini sürdürerek, deniz suyu kalitesini yakından takip ediyor.

GEÇİCİ BİR DOĞA OLAYI

Alg patlamalarının oluşumunda; küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan hava sıcaklıkları, besin maddesi yükü artışı ve deniz koşullarının birlikte etkisiyle gelişen çok faktörlü, mevsimsel bir süreç olarak değerlendiriliyor. Hava şartlarının değişmesi ve deniz sıcaklığının dengelenmesiyle birlikte bu doğal olay kısa sürede etkisini kaybediyor.

Uzmanlar, bu tür olayların bilimsel çerçevede değerlendirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin, gereksiz endişelerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.