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Kaynak: DHA

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 60'ıncı kez düzenlenen Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde müzik grubu Sakiler ile şarkıcı Demet Akalın konser verdi. Sahil dolgu alanındaki konsere Tekirdağlılar yoğun ilgi gösterdi.

Gecede ilk olarak sahneye çıkan Sakiler, sevilen şarkılarını seslendirerek festivale katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sakiler konserinin ardından sahne alan Demet Akalın da sevilen eserlerini Tekirdağlılar için seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu yaşadı.

Konserlerin ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 4 gün boyunca süren festivalde vatandaşların doyasıya eğlendiğini belirtti. Festivalin dolu dolu geçtiğini söyleyen Nallar, organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Nallar, sanatçılara kiraz sepeti ve çiçek takdim etti.