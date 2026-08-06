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Kaynak: İHA

Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi’nde bulunan İkizgöller bölgesinde, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sularında üzücü bir olay yaşandı. Serinlemek gayesiyle suya giren 48 yaşındaki Ali K., bir müddet sonra gölette gözden kayboldu.

Çevredeki tanıkların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızlı bir şekilde sağlık, sahil güvenlik, jandarma, emniyet bünyesindeki dalgıçlar, AFAD ve Kapaklı Arama Kurtarma birimleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan uzman ekipler hemen geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Gece boyunca aralıksız yürütülen ve günün ilk ışıklarına dek kesintisiz devam eden arama tarama işlemlerinin ardından, kayıp vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.