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Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yer alan su sahalarındaki canlı popülasyonunu zenginleştirmek hedefiyle göletler binlerce balıkla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde sürdürülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" dâhilinde; Şalgamlı, Hayrabolu Merkez, Çerkezmüsellim, Karakavak ile Temrezli mahallelerinde yer alan göletlere toplamda 150 bin adet balık bırakıldı. Uygulanan bu programla, bölgedeki su ürünleri potansiyelini artırmak, ekolojik dengeyi koruma altına almak ve yöre balıkçılığının devamlılığını sağlamak amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen çalışmanın sadece balık sayısını çoğaltmakla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, bu hamlenin su rezervlerinin yarınlara sağlıklı bir biçimde devredilmesi bakımından kritik bir paya sahip olduğunu dile getirdi.

İlçe sınırlarındaki su potansiyelinin verimli ve kesintisiz şekilde kullanılması adına bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirten Evin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Göletlerimize bıraktığımız 150 bin balık, hem su ürünleri varlığımızın geliştirilmesine hem de doğal ekosistemin desteklenmesine katkı sağlayacak. Bu çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın su kaynaklarından daha fazla faydalanmasını ve balıkçılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyoruz."