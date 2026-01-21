Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Eğitim-İş Sendikası Başkanı Barış Özer bayrağımıza yönelik alçak saldırıyı çok serti bir dille kınadı

"Nusaybin sınır kapısında, şanlı bayrağımıza yapılan saldırı; Cumhuriyet değerlerini ve ulusal bağımsızlığımızı hedef almaktadır.



Bayrağımız; emperyalizme karşı verilmiş onurlu bir mücadelenin ve tam bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu nedenle yapılan saldırı, basit bir provokasyonun ötesinde, doğrudan ulusumuzun onurunu ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini hedef alan alçak bir saldırıdır.



Bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve arkasındaki karanlık odakları şiddetle kınıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği ve bayrağımızın dalgalanması, egemenliğimizin vazgeçilmez bir unsurudur.



Bilinmelidir ki ulusumuz; bağımsızlık sembollerimize yönelik hiçbir saldırıyı sineye çekmeyecek, Cumhuriyetin değerlerini koruma kararlılığından asla taviz vermeyecektir. Bizler; sınıflarda çocuklarımıza vatan sevgisini, bayrak saygısını ve Cumhuriyet bilincini aşılayan eğitim emekçileri olarak, bu çirkin saldırı karşısında sessiz kalmayacağız.



“Tam Bağımsız Türkiye” idealini ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini rehber edinen Eğitim-İş olarak duruşumuz nettir:



Hiçbir saldırı, ulusal bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın yurdun dört bir yanında özgürce dalgalanmasını engellemeyecektir.



Eğitim-İş olarak, bu saldırıyı lanetliyoruz, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza yönelen her türlü tehdidin karşısında tüm örgütlü gücümüzle durmaya devam edeceğiz." demiştir.