Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu

Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Değirmenaltı Deresi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri, kentte çevre alarmı verilmesine yol açtı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 1

Olayın öğrenilmesinin ardından konuyu yakından takip eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in talimatıyla, belediyenin ilgili tüm birimleri hızla koordine edilerek sahaya yönlendirildi.

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 2

Bölgede yaşanan ekolojik duruma müdahale etmek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri eş zamanlı olarak harekete geçti. Kurumlar arasında sağlanan güçlü koordinasyon sayesinde, ihbarın ilk anından itibaren koordineli bir saha çalışması yürütüldü.

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 3

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Değirmenaltı Deresi'nde gerçekleştirilen resmi incelemelerde; suyun pH değeri, çözünmüş oksijen miktarı, sıcaklık, iletkenlik ve oksidasyon-redüksiyon potansiyeli (ORP) gibi hayati parametreler anlık olarak ölçüldü.

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 4

Ekipler tarafından 0,32 metre ölçüm derinliğinde kayıtlara geçen ilk resmi saha verileri şu şekilde oldu:

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 5

Çözünmüş Oksijen: 10,50 mg/L
pH Değeri: 6,45
Su Sıcaklığı: 21,6°C
İletkenlik: 121,0 µS/cm
ORP (Oksidasyon-Redüksiyon Potansiyeli): -0,1 mV

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 6

Sahada elde edilen ilk resmi bulgular doğrultusunda, deredeki mevcut su değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğu tespit edildi. Uzmanlar, ilk etapta balık ölümlerinin mevcut su kalitesi parametreleriyle doğrudan ilişkilendirilemediğini değerlendiriyor. Bu durum, ani bir kimyasal deşarj veya biyolojik bir etken şüphesini artırıyor.

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 7

Numuneler Analizde: Balık ölümlerinin arkasındaki kesin nedenin belirlenebilmesi amacıyla dere suyundan ve telef olan balıklardan alınan numuneler, detaylı toksikolojik ve biyolojik inceleme için hızla laboratuvara gönderildi.

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 8

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre ve canlı yaşamını doğrudan ilgilendiren bu kritik süreçte tüm ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

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Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu - Resim: 9

Laboratuvardan çıkacak kesin analiz sonuçlarının ve hazırlanacak teknik raporun ardından, sorumlular hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin eksiksiz şekilde uygulanacağı ve sonuçların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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