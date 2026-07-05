Tekirdağ Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri alarmı: Kurumlar seferber oldu

Bölgede yaşanan ekolojik duruma müdahale etmek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri eş zamanlı olarak harekete geçti. Kurumlar arasında sağlanan güçlü koordinasyon sayesinde, ihbarın ilk anından itibaren koordineli bir saha çalışması yürütüldü.