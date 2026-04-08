

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. İl genelindeki cenaze nakil hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla filoya 5 yeni, modern ve soğutuculu araç daha kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede sürdürdüğü hizmet ağını güçlendirirken, mevcutta hizmet veren 37 adet çift kabinli, 4 cenaze kapasiteli cenaze nakil aracına yapılan yeni takviyeyle birlikte il içi ve il dışı nakil hizmetlerinde hız, güvenlik ve etkinlik artırıldı. Yeni araçlarla birlikte cenaze hizmetlerinin daha planlı, hızlı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

DAİRE BAŞKANI YILDIZ: “TRAKYA’NIN BÜYÜKŞEHİR’İ OLARAK BÖLGEYE DESTEK VERİYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yalçın Yıldız, filoya yapılan takviyenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tekirdağ’ın değil, Trakya’nın Büyükşehir’i olarak çevre illerimize ve ilçelerimize de destek verdiğimiz için filomuzdaki bu artış bizim adımıza memnuniyet verici. Vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olmak, il içi ve il dışı nakil kapasitemizi artırarak süreçleri daha hızlı ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz.”

TEKNOLOJİK DONANIM VE YÜKSEK KAPASİTE

Yeni nesil soğutma sistemlerine sahip araçlar, özellikle uzun mesafeli nakillerde kolaylık sağlıyor. Her biri 4 cenaze taşıma kapasitesine sahip olan araçlarla birlikte cenaze nakil hizmetleri daha hızlı ve düzenli şekilde yürütülecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların acılarını paylaşmak ve zor günlerinde yanlarında olmak adına, şehrin her noktasında aynı hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor.

SÜLEYMANPAŞA YENİ MEZARLIKTA RİNG HİZMETİ BAŞLADI

Öte yandan, Süleymanpaşa Yeni Mezarlık Alanı’nda özellikle yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bir golf aracı hizmete alındı. Ring hizmeti sunacak şekilde düzenlenen araç, aynı zamanda mezarlık alanındaki bakım ve onarım çalışmalarında da etkin şekilde kullanılacak.