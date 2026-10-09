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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini hizmete dönüştüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli ve sağır bireylerin ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla “CODA Güvende” projesi kapsamında eğitim programı düzenledi. Erken çocukluk döneminde doğru bilgiye erişimi güçlendiren program, ebeveynlerin günlük yaşamına katkı sunarken ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren uygulamalarıyla da fark yarattı.

İşitme engelli ve sağır ebeveynlere sağlanan ışıklı ve titreşimli bebek telsizi desteğini eğitimlerle tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, cihazların doğru ve etkin kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Erişilebilir hizmet standardını her geçen gün yükselten Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı ve hayata dokunan belediyecilik anlayışıyla örnek olurken, kapsayıcı sosyal hizmet uygulamalarıyla da takdir topluyor.

CODA GÜVENDE İLE EBEVEYNLERE DESTEK

“CODA Güvende” projesi kapsamında 0-3 yaş arasında çocuğu bulunan 25 işitme engelli ve sağır aileye ışıklı ve titreşimli bebek telsizi desteği sağlanırken, cihazların kullanımına yönelik eğitim programı da düzenlendi. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen ve işaret dili desteğiyle erişilebilir şekilde yürütülen programda, katılımcılara bebek telsizlerinin doğru ve etkin kullanımına ilişkin bilgi verildi. Eğitim sürecinde katılımcıların cihaz kullanımına ilişkin deneyimleri ve geri bildirimleri dinlenirken, soru ve önerileri de kayıt altına alındı.

ANNELERE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YÖNELİK EĞİTİM

Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından 0-3 yaş döneminde iletişim, oyun ve gelişimi destekleyici uygulamaların yanı sıra çocukluk psikolojisi konularında da eğitimler verildi. Katılımcılar, eğitimler boyunca çocuklarının gelişim süreçlerine ilişkin merak ettikleri konularda uzmanlardan bilgi alma imkânı buldular.

Farklı ilçelerden programa katılan vatandaşların ulaşımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Ebeveynler eğitim programından yararlanırken çocuklar da Oyun Kütüphanesi’nde eğitmenler eşliğinde güvenli ve nitelikli zaman geçirdiler.

Program sayesinde işitme engelli ve sağır annelerin erken çocukluk dönemine ilişkin bilgi ve farkındalıkları artırılırken, çocuklarıyla kurdukları iletişimin ve çocukların gelişim süreçlerinin desteklenmesine katkı sağlandı.

Vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren ve günlük yaşamda somut karşılık bulan uygulamalarıyla hizmet standardını yükselten Büyükşehir Belediyesi, insana dokunan çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor.