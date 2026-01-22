Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. “Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Tekirdağ” sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi gençlere ve çocuklara ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı en güçlü koruma yöntemi olan HPV aşısını, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarına ücretsiz ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıklarının koordineli çalışmasıyla hayata geçirilen projede, ilk doz uygulamaları tamamlandı.

Projenin hazırlık ve uygulama süreci titiz bir planlamayla yürütüldü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başvuru sürecini ve 1.231 kişilik müracaat listesinin sosyal incelemesini üstlendi. Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 186 kişi aşı programına dâhil edildi. Aşılama maliyeti ve tıbbi tedarik süreci ise Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılandı.

İLK DOZLAR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE UYGULANDI

9–24 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri kapsayan koruyucu sağlık hizmeti kapsamında; başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlardan 122’sine ilk doz HPV aşıları, 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde uzman sağlık ekipleri gözetiminde yapıldı.

CANDAN BAŞKAN: "GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ KORUMA ALTINA ALIYORUZ"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, HPV aşısının rahim ağzı kanserini önlemede yüzde 90’ın üzerinde başarı sağladığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Belediye olarak sadece yol, altyapı ve çevre düzenlemesi değil; vatandaşımızın sağlığını da önemsiyoruz. Özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarının bu hayati aşıya erişimini sağlamak, sosyal belediyeciliğin en temel görevidir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler birimlerimizin ortak çalışmasıyla, Tekirdağ’ın çocuklarını ve gençlerini gelecekteki kanser risklerine karşı şimdiden koruma altına alıyoruz.”

Programın, belirlenen takvim doğrultusunda diğer dozlarla devam edeceği ve halk sağlığına yönelik bu tür önleyici projelerin artarak süreceği belirtildi.