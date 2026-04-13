Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, il genelindeki anne ve çocukları Anıtkabir ile Birinci Meclis’in manevi atmosferiyle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak ve bayram coşkusunu yerinde yaşatmak amacıyla "Nisan Gezileri" programını başlatıyor. "Anne ve Çocuklara Özel Ankara, Meclis ve Anıtkabir Gezisi" adıyla düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ’ın tüm ilçelerinden kalkacak otobüslerle vatandaşlar Başkent Ankara’ya taşınacak.

TBMM’nin 106. Yılına Özel Anlamlı Rota Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Birinci Meclis ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i kapsayan ziyaretler, Nisan ayı boyunca farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde düzenlenen gezi programı, çocukların tarih bilincini güçlendirirken, anneleriyle birlikte unutulmaz bir anı biriktirmelerini hedefliyor.

KONTENJAN SINIRLI, KATILIM ÜCRETSİZ

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek geziler için ilçelere göre belirlenen takvim şu şekildedir:

· 14 Nisan 2026: Süleymanpaşa

· 20 Nisan 2026: Çorlu - Ergene

· 24 Nisan 2026: Şarköy - Malkara

· 27 Nisan 2026: Hayrabolu - Muratlı

· 30 Nisan 2026: Kapaklı - Marmaraereğlisi

· 4 Mayıs 2026: Saray - Çerkezköy

Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar, sınırlı kontenjan nedeniyle başvurularını ve detaylı bilgi takiplerini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi olan www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.