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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında, engelsiz yaşam ve toplumsal dayanışma mesajını güçlü bir şekilde ortaya koyan etkinliklere destek verdi. Altı Nokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, çelenk sunma töreni ve futbol gösteri maçıyla herkes için daha eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşamın önemine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde eşitliği yalnızca bir ilke olarak değil, kent yaşamının her alanında hayata geçirilmesi gereken bir sorumluluk olarak benimseyen Büyükşehir Belediyesi, engelsiz ve yaşanabilir bir Tekirdağ için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif yaşama katılımını güçlendiren hizmetleri ve toplumsal duyarlılığı artıran etkinliklere verdiği destekle takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, her bireyin eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir kent anlayışını somut hizmetlerle güçlendiriyor.

BEYAZ BASTON GÜNÜ’NDE FARKINDALIK VURGUSU

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında düzenlenen program, Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Görme engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkına, güvenli hareket edebilmesine ve toplumsal yaşama eşit katılımına dikkat çekilen törende, erişilebilir bir kent yaşamının öneminin açısından farkındalık oluşturdu.

YEŞİL SAHADA ENGELLER AŞILDI, DOSTLUK KAZANDI

Görme engelli bireylerin sportif yaşama katılımına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan daire başkanları arasında futbol gösteri maçı düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen karşılaşmada Altı Nokta Körler Derneği, Büyükşehir Belediyesi’nin takımını 5-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Dostluk ve dayanışmanın ön plana çıktığı karşılaşma, renkli görüntülere sahne olurken sporun birleştirici gücüyle toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı. Altı Nokta Körler Derneği üyelerinin elde ettiği galibiyet, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri olurken karşılaşmanın asıl kazananı dostluk ve toplumsal farkındalık oldu.

Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile dernek üyelerini yeşil sahada buluşturan etkinlik, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken engellerin birlikte aşılabileceği mesajını da verdi.

SOSYAL YAŞAMDAN SPORA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere eşit koşullarda katılabildiği bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal duyarlılığı artıran etkinlikler ve erişilebilir hizmetlerle engelli bireylerin yaşamın her alanında daha aktif rol alması desteklenirken, eşitlik ve dayanışma temelinde daha kapsayıcı bir Tekirdağ için önemli adımlar atılıyor.

YAŞAMIN HER ALANINDA EŞİT VE ENGELSİZ TEKİRDAĞ

Engelli bireylerin karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını da ortaya koyuyor. Başkan Dr. Candan Yüceer öncülüğünde toplumsal farkındalığı güçlendiren projeleriyle Büyükşehir Belediyesi, insana dokunan hizmetleri ve herkes için daha erişilebilir, eşit ve yaşanabilir bir Tekirdağ oluşturma yolunda çalışmalarına devam ediyor.