

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitimde fırsat eşitliği için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Beslenme Destek Paketi" projesi ile ilkokul çağındaki çocukların gelişimine katkı sunulurken, ailelerin de ekonomik yükü hafifletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlkokul çağındaki (1, 2, 3 ve 4. sınıf) çocukların sağlıklı beslenmelerini desteklemek ve eğitim hayatlarına motivasyon katmak amacıyla hazırlanan “Beslenme Destek Paketi” uygulaması, pilot bölge olarak seçilen Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde start alıyor.

BİN 250 ÇOCUĞA DOĞRUDAN DESTEK

Proje kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nün hizmet modellerinden daha önce faydalanmış ve Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde ikamet eden ailelerin ilkokul çağındaki bin 250 çocuğuna ulaşılacak. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak olan destek paketleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanarak doğrudan çocukların adreslerine teslim edilecek.

AİLELERİN EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLİYOR, ÇOCUKLAR SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİYOR

Çocukların günlük enerji ve besin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan paketler; meyve suyundan yumurtaya, kaşar peynirinden siyah zeytine, tahin-pekmezden bal ve reçele kadar oldukça zengin bir içeriğe sahip. Ayrıca her pakette çocukların vitamin ihtiyacını karşılayacak elma, muz ve armut gibi taze mevsim meyveleri de yer alıyor.