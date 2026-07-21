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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ’da etkili olan dolu yağışı sonrası ürünleri zarar gören üreticilerin yaşadığı mağduriyete kayıtsız kalmayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Candan Yüceer’in talimatıyla yaraları sarmak için harekete geçti. Doludan etkilenen ancak tüketilebilir durumda olan yaklaşık 5 ton karpuz üreticilerden satın alındı.

ZOR GÜNLER DAYANIŞMAYLA AŞILIYOR

Yaşanan doğal afetin ardından üreticilerin yükünü hafifletmek amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, pazarlanabilir durumda olan karpuzları üreticilerden satın alarak hem emeğin ziyan edilmesini önledi hem de üreticilere ekonomik destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi, destek alımlarını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

BAŞKAN ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Doludan etkilenen Ferhadanlı, Güveçli, Ahmedikli ve Hacıköy mahallelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Başkan Yüceer, tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan zararı yerinde değerlendiren Candan Başkan, üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Başkan Yüceer, her koşulda üreticinin ve vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Yaşanan dolu afeti, üreticilerimizin bir yılın emeğine büyük zarar verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir üreticimizi yalnız bırakmayacağız. Dolu nedeniyle zarar gören ürünlerini satın alarak hem üreticimizin mağduriyetini azaltacak hem de yaralarımızı birlikte saracağız. Çiftçimizin alın terini, emeğini ve umudunu korumak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz.”