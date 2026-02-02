Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, doğa ve motor tutkunlarının uğrak noktası olan Uçmakdere – Gaziköy yolunda heyelan riskine karşı önlem amaçlı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık bin metrelik güzergâhta yapılacak iyileştirme ve heyelan önleme çalışmalarının 3 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki yolun heyelan riski taşıyan bölümünde kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında ilk 530 metrelik kısımda yol kotu düşürülerek şev dolgusu yapılacak ve bu bölüm için 11 bin metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirilecek. Kalan 470 metrelik kesimde ise yaklaşık 10 bin metreküplük hafriyat ile benzer şev dolgu işlemi uygulanacak.



YOL GÜVENLİĞİ İÇİN GEÇİCİ KAPAMA



Tüm heyelan riski azaltma ve şev iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yolun üstyapısında asfaltlama çalışması yapılacak. Böylece bölgenin hem ulaşım güvenliğinin sağlanması hem de mevcut doğal risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.



"VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN" DİYE YOĞUN MESAİ



Vatandaşların ulaşım konforunu önceliğine alan ekipler, çalışmaların en kısa sürede neticelendirilmesi adına sahada tam kapasiteyle görev yapıyor. 3 haftalık öngörülen çalışma süresinin, yürütülen kesintisiz mesai ile erkene çekilmesi planlanıyor.



DOĞASEVERLERİN GÜZERGÂHI



Özellikle yürüyüş ve motor sporları tutkunlarının sıklıkla kullandığı, Tekirdağ'ın en popüler rotalarından biri olan Uçmakdere - Gaziköy yolu, muhteşem manzarası ve virajlı parkuruyla biliniyor. Yolun tekrar güvenli bir şekilde hizmete açılması, bölgede yaşayan yurttaşlar için hem de doğa turizmi için büyük önem taşıyor. Çalışmalar tamamlanana kadar vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.