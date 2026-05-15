

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Candan Başkan, su konusunda Tekirdağlılara müjde verdi ve su tarifelerinde yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Yapılan düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlara yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere ise yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen TESKİ Genel Kurulu, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül gerçekleştirdiği sunumda, 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmaların yer aldığı faaliyet raporu, TESKİ’nin genel yapısı, yatırım faaliyetleri ve planlanan projeler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Genel Müdür Özgül konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“TESKİ olarak amacımız, su kaynaklarını tek merkezli ve kırılgan bir yapıdan çıkararak, destekleyici kaynaklarla güçlendirilmiş, analizlere dayalı ve sürekliliği esas alan bir sisteme dönüştürmektir. Her yeni kuyu, her yeni analiz, her yeni depolama imkânı bu hedefin bir parçasıdır. Kurumsal kapasitemizi güçlendirirken sahadaki ekiplerimizin emeğini, teknik personelimizin bilgisini, planlama birimlerimizin analizlerini ve tüm çalışanlarımızın özverisini esas alıyoruz. TESKİ’nin başarısı, masa başında yapılan planlama ile sahada gösterilen emeğin birlikte ürettiği bir sonuçtur.”

CANDAN BAŞKAN: “YÜZDE 50 İNDİRİMİMİZ HAYIRLI OLSUN”

Özkaynakları güçlendirerek bugün su fiyatında yüzde 50 indirim yapabilecek bir güce kavuştuklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Kaynakların doğru kullanımı, israfın önlenmesi ve doğru zamanda doğru projelerle su kaynaklarımızı sürdürülebilir ve kesintisiz hale getirme gayretindeyiz. Bugün dev yatırımların arka arkaya temelini atabilecek özkaynağa, mali güce sahip bir TESKİ var. Bu güçle birlikte halkımıza da önemli bir müjde veriyoruz. Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz ve su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidiyoruz.

Yaptığımız düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp arası su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlarımıza yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelerimize de yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.”

“SARILAR İÇME SUYU İSALE HATTI İÇİN 1 MİLYAR 35 MİLYON TL’LİK KREDİ ONAYI GELDİ”

Su konusunun siyaset üstü bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Yüceer, göreve geldiklerinde su kaynaklarının tükenme noktasına geldiğini belirterek yeni kaynaklar oluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“Sadece tek bir kurumu değil, bütün kurumları ilgilendiren bir konu. Bizim çabamız tek bir kaynağa bağlı olmadan yeni kaynaklar ortaya çıkarmak için. Daha yürüyeceğimiz çok yol var. Su kaynaklarımızı güçlendirmek için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Sık arıza yapan hatları yeniliyoruz. Sarılar İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi için İller Bankası’ndan talep ettiğimiz 1 milyar 35 milyon TL’lik kredimiz onaylandı. Bu tutar kurum tarihinde bir ilk. Şehrimize hayırlı olsun.”

“ÖZKAYNAKLARIMIZI GÜÇLENDİREREK SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPABİLECEK BİR GÜCE KAVUŞTUK”

Yaptıkları yatırımların ve mali disiplinin karşılığını bugün aldıklarını ifade eden Başkan Yüceer, TESKİ’nin artık vatandaşlara suyu maliyetinin altında ulaştırabilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.