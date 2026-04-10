

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (TBBŞT), kentin kültür ve sanat yaşamına değer katmaya devam ediyor. Nisan ayında da perdeler, birbirinden özel oyunlarla Tekirdağlı tiyatroseverler için açılacak.

Repertuvarında yer alan sekiz farklı oyunla kent genelinde sahne almaya devam eden TBBŞT, nisan ayında komedi, dram ve çocuk oyunu türlerindeki yapımlarıyla izleyicileri ağırlayacak.

TBBŞT’DEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

TBBŞT, çocuk oyunu türündeki Hadi O Zaman ve Midas’ın Kulakları oyunları ile çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nisan ayı boyunca ücretsiz olarak ağırlayacak. Minik izleyiciler, renkli sahneler, eğlenceli karakterler ve sürprizlerle tiyatronun büyülü dünyasında unutulmaz anlar yaşayacaklar.

KADIN KİMLİĞİ VE BİREYSEL MÜCADELE SAHNEDE

Kadınlar Filler ve Saireler, büyük bir şehirde, kimsenin kimseyi tanımadığı bir apartmanda yaşayan ve modern dünyanın dertleriyle boğuşan birbirinden habersiz üç komşu kadının komik ve yer yer hüzünlü hikâyesini konu alıyor. İki perdelik oyun, modern ilişkilerin karmaşık yapısını da sahneye taşıyacak.

AİLELERE MASAL TADINDA BİR DENEYİM

Hadi O Zaman, klasik çocuk oyunlarının ötesine geçerek masalları kurgulamanın, birlikte oyun oynamanın ve hikâye yaratmanın saf neşesini sahneye taşıyor. Aile oyunu türündeki bu yapım, çocuklarla birlikte aileleri de oyunbaz bir dünyaya davet ediyor.

EVRENSEL TEMALARLA DERİN PSİKOLOJİ

Küheylan, çalıştığı yerde sarsıcı bir olayın faili olan genç bir adam ile bu olayın ardındaki psikolojik gerçekliği çözmeye çalışan bir uzmanın hikâyesine odaklanıyor. Oyun, aile, inanç, tutku ve toplum baskısı gibi evrensel temaları derinlemesine işliyor.

MİTOLOJİK BİR HİKÂYE

Midas’ın Kulakları, bir kralın tanrılar arasındaki bir müzik yarışmasında hakemlik yapması ve verdiği kararın beklenmedik sonuçlarını konu alıyor. Güç, hırs ve sorumluluk temalarını mitolojik bir çerçevede işleyen oyun, izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunuyor.

TOPLUMSAL ELEŞTİRİ VE EĞLENCE

Puntila Ağa ve Uşağı Matti, iyilik, dostluk ve merhamet gibi insani erdemlerin bazen kişiyi yıkıma sürükleyebileceğini ve mevcut düzenin devamı için kötülük ve zorbalığın nasıl kaçınılmaz hale geldiğini anlatıyor. Başkahramanın zıt iki kişiliğe bürünmesi izleyicilere hem eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor hem de toplumsal hiyerarşiye eleştirel bir bakış getiriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın nisan ayı programı şu şekilde:

Kadınlar Filler ve Saireler: 2, 3 ve 4 Nisan,

Hadi O Zaman: 5, 19 ve 26 Nisan,

Küheylan: 10, 11, 16 ve 18 Nisan,

Midas’ın Kulakları: 21, 23 ve 24 Nisan,

Puntila Ağa ve Uşağı Matti: 30 Nisan.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi’nde sahnelenecek oyunlar için bilet almak isteyen tiyatroseverler, www.biletinial.com.tr adresinden biletlerini temin edebilecekler.