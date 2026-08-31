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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, okula ilk adımda çocukların ve ailelerin yanında oluyor. Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi ve Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek “Okula Uyum Etkinlikleri” ile hem çocuklar hem de aileler yeni eğitim dönemine birlikte hazırlanacak.

Çocukların okula başlama sürecini daha kolay, keyifli ve güvenli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programlarda, farklı yaş gruplarına yönelik çocuk etkinliklerinin yanı sıra ebeveynler için de psikolog eşliğinde atölyeler gerçekleştirilecek.

ÇERKEZKÖY’DE 5 GÜNLÜK UYUM PROGRAMI

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi’nde 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, 4-6 yaş grubu çocuklar ile 1. sınıfa başlayacak öğrencileri kapsayacak.

Programın ilk iki gününde anne-çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Takip eden günlerde ise çocukların yeni eğitim dönemine uyum sağlamalarına yönelik eğlenceli ve öğretici çalışmalar gerçekleştirilecek. Eş zamanlı olarak ebeveynler de psikolog eşliğindeki atölyelerde çocuklarının okula başlama sürecine nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgi edinecek.

Çerkezköy’deki etkinlikler, 1. sınıfa başlayacak çocuklar için 10.00-12.00, 4-6 yaş grubu için ise 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

KAPAKLI’DA ÇOCUKLAR VE AİLELER BİRLİKTE HAZIRLANACAK

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi de yeni eğitim dönemi öncesinde çocukları ve aileleri “Okula Uyum Etkinlikleri”nde buluşturacak. 2 ve 3 Eylül’de 1. sınıfa başlayacak çocuklara, 8 Eylül’de ise 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Saat 13.30-15.30 arasında düzenlenecek programlarda çocuklar yaş gruplarına uygun etkinliklerle okula hazırlanırken, ebeveynler de psikolog eşliğinde gerçekleştirilecek atölyelere katılacak.

OKULA İLK ADIMDA AİLELERE DESTEK

Çerkezköy ve Kapaklı’da gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenirken, okula ilişkin olumlu deneyimleri artacak ve yeni eğitim dönemine uyum süreçleri güçlenecek. Ebeveynlik atölyeleri ise ailelerin çocuklarıyla birlikte bu sürece daha bilinçli ve sağlıklı şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Etkinliklere katılım ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olacak. Kayıt ve detaylı bilgi için ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden başvuru yapılabilecek.