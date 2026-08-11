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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve kentin geleceğini ortak akılla şekillendirmek amacıyla düzenlenen Halk Günü buluşmalarında yurttaşlarla bir araya geldi. Gün boyu süren görüşmelerde vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Candan Başkan, "Tekirdağ'ımızı şeffaf, katılımcı ve ortak akıl anlayışıyla yönetmeye devam ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Halk Günü buluşmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan uygulamanın ikinci buluşmasında Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki makamında gün boyunca vatandaşları ağırlayarak sorunları, talepleri ve önerileri birebir dinledi.

CANDAN BAŞKAN YURTTAŞLARIN TALEPLERİNİ CAN KULAĞIYLA DİNLEDİ

Halk Günü kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda vatandaşların ilettiği talepler değerlendirildi. Candan Başkan, her bir başvuruyu dikkatle dinleyerek ilgili birimlere gerekli yönlendirmeleri yaptı ve çözüm süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirtti.

DOĞRUDAN İLETİŞİM, ORTAK AKIL, ETKİN ÇÖZÜM

Vatandaşlarla yüz yüze iletişimin belediyecilik hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Yüceer, Halk Günü buluşmalarının çalışma programının elverdiği ölçüde düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. Bu buluşmalarla hemşehrilerin görüş, öneri ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesi, çözüm süreçlerinin hızlandırılması ve belediye ile vatandaş arasındaki iletişimin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.