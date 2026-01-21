Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çorlu’da görev yapan mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Candan Başkan, Tekirdağ için uzun süredir beklenen raylı sistem projesinin ilk etabında bu yıl içerisinde ihale sürecine geçileceğini müjdeledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda Çorlu’da muhtarlar ve basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu. Kentin ihtiyaçlarının ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıda Candan Başkan, özellikle ulaşım ve altyapı alanındaki büyük yatırımların müjdesini paylaşırken, görev süresi boyunca izlenecek stratejik yol haritasına dair önemli mesajlar verdi.



RAYLI SİSTEMDE İLK ETAP BAŞLIYOR



Tekirdağ’ın her yıl yaklaşık 25 bin kişilik bir nüfus artışıyla hızla büyüdüğünü ifade eden Başkan Yüceer, ulaşım filosunun 443 yeni araçla güçlendirildiğini ve kırsal mahallelerin ulaşım ağının genişletildiğini belirtti. Yeni hatlarla birlikte özellikle kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine ve pazarlara ulaşımın kolaylaştırıldığını vurgulayan Candan Başkan, toplu taşıma altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.



Ulaşım yatırımlarının zirve noktası olarak raylı sistem projesini işaret eden Yüceer, "Buradan bir müjde vermek istiyorum; raylı sistem projemizin ilk etabı için bu yıl içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Çorlu Otogarı, Tren İstasyonu ve Hastane hattıyla ilk etabı hayata geçireceğiz" diyerek projenin güzergâhını ve takvimini netleştirdi.



CANDAN BAŞKAN "MUHTARLARIMIZ BİZİM EN YAKIN MESAİ ARKADAŞLARIMIZDIR"



Yerel yönetimde muhtarların üstlendiği önemli role değinen Başkan Yüceer, "Gerçekten gerek önceki siyasi hayatımda gerekse özellikle belediye başkanlığı dönemimde en çok faydalandığımız, en doğru yönlendirmeleri aldığımız ve en hızlı çözümleri ürettiğimiz çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımız oldu. Onlar işin birinci basamağı. İşleri bizden daha zor; hemşerilerine çok daha yakınlar. Bu nedenle hem zorlukları hem de güzellikleri birlikte yaşıyorlar. Ne mutlu ki Çorlu’nun ve tüm Tekirdağ’ın muhtarları birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler yapıyor. Bizlere hem bilgiye ulaşmada hem de sorunların çözümünde büyük katkı sunuyorlar. Huzurunuzda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.



“HUZURLU VE YAŞANABİLİR BİR TEKİRDAĞ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”



Yöneticilik sorumluluğunun sadece bugünü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek olduğunu vurgulayan Candan Başkan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, 10 yıl, 20 yıl, hatta 50 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz. Dünyada ve bölgemizde yaşanan sorunlar, küresel iklim değişikliği, afet riskleri hep gözümüzün önünde. Biz yerel yöneticiler olarak hem şehrimizi hem de hemşerilerimizi güçlendirmek, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Tekirdağ oluşturmak zorundayız. Aynı zamanda çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini de düşünerek adımlar atıyoruz" dedi.



AFET HAZIRLIĞI VE İTFAİYE YATIRIMLARI



Şehri küresel iklim değişikliğine ve afetlere hazırlamanın öncelikleri olduğunu belirten Başkan Yüceer, 11 ilçede yeni itfaiye istasyonlarının yapılması ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Malkara’da ilk istasyonun açıldığını, Şarköy’ün açılışa hazır olduğunu ve Çerkezköy’ün bu yıl tamamlanacağını müjdeleyen Candan Başkan, Çorlu’da mülkiyet sorununun çözüldüğünü ve yakında temel atılacağını, Ergene ve diğer ilçelerde ise güçlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.



Geçtiğimiz yaz yaşanan yangınların ekipman ve personel takviyesinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Yüceer, itfaiye teşkilatının araç ve ekipman sayısının artırıldığını, personel alımı için Bakanlık nezdinde girişimlerin sürdüğünü belirtti.



Deprem hazırlıkları kapsamında 14 mahallede geçici barınma alanlarının altyapısının tamamlandığını belirten Yüceer, bu alanlara su ve kanalizasyon altyapısının götürülerek konteyner ve yaşam alanlarına uygun hale getirildiğini, bu çalışmayı yapan ilk ve tek büyükşehir belediyesi olduklarını vurguladı.

“TEKİRDAĞ’IMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE VE GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal belediyecilik alanında "11 ilçeye 11 kreş" hedefiyle Şarköy ilçesinde ilk kreşin açıldığını, Muratlı’da ise son aşamaya gelindiğini belirten Candan Başkan, mülkiyet sorununu çözdükleri her noktada kreş yapımına devam edeceklerini vurguladı.



Vatandaşların sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantalarının, Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğun ilgiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Yüceer; bu hizmetten duyulan memnuniyet oranının yapılan anketlerde yüzde 98’e ulaştığının altını çizdi.



Ücretsiz HPV aşısı uygulamasından tarımsal desteklere, mazot desteğinden eğitim yardımlarına kadar pek çok alanda halkın yanında olduklarını ifade eden Başkan Yüceer, projelere dair şu bilgileri paylaştı:



“ALTYAPIDA ÖNEMLİ ADIMLAR”



"İçme suyu, kanalizasyon, baraj bağlantıları ve kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Çerkezköy, Kapaklı, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. Yol ve asfalt çalışmalarımız sürüyor, yeni asfalt plentimizle hizmet hızımız artacak.



“ÇORLU’YA MODERN SEBZE-MEYVE TOPTANCI HALİ GELİYOR”



Sebze-Meyve Toptancı Hali’mizin ihalesine çıktık. Yaklaşık 96 metrekarelik dükkânları, idari binası ve sosyal alanlarıyla bölgeye yakışan modern bir tesis olacak. Ulaşım konforunu artırmak amacıyla 25 adet yeni, büyük ve korunaklı durak kuruyoruz. Ayrıca yer altı otoparkları ve üstünde yaşam alanları oluşturarak park ve yeşil alan sayımızı artırıyoruz.



Mezarlıklarımızın bakım ve onarımını yapıyor, taziye evleri, gasilhaneler ve hizmet alanlarıyla büyük mezarlık alanları oluşturuyor, hayvan bakım evlerimizi genişletiyoruz. Kent Lokantalarımız, tarımsal ve mazot desteklerimiz devam ediyor. Yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Tekirdağ’ımız için çalışmaya, üretmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."



Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programına Candan Başkan, muhtarlar ve basın mensuplarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Arzu Çebi Topçu, Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi bürokratları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.